Более 8 лет я делаю качественные, современные ремонты и готов поделиться своим опытом и наработками. В моей команде работают 7 профессиональных бригад, которые я отбирал на протяжении пяти лет. В год мы берем в ремонт не более 10 объектов и сосредоточены на качестве работ и услуг. У нас вы можете заказать ремонт квартиры под ключ, начиная с разработки дизайн проекта и заканчивая подбором мебели и материалов. Я всегда лично участвую во всех этапах ремонта и осуществляю контроль на объекте.

Лялин Денис — руководитель