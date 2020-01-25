Закажите качественный ремонт квартиры в Москве и МО
Выезд специалиста и расчет сметы на ремонт бесплатный
Выезд специалиста и расчет сметы на ремонт бесплатный
ПОРТФОЛИО
С НАМИ УДОБНО
РАБОЧАЯ ГРУППА
Связь с заказчиком, прорабом, дизайнером и мастерами держим по Whatsaap или Telegram. Все рабочие моменты обсуждаем в реальном режиме времени всей командой.
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ
Еще до начала ремонта вы будете знать стоимость каждого этапа. А за счет слаженной работы команды скорость ремонта возрастает.
КОНТРОЛЬ И ОТЧЕНОСТЬ
Еженедельные фото и видео отчеты о проделанной работе на объекте. Посвятите свободное время себе и близким. Контроль хода ремонта осуществляет прораб и дизайнер.
ПРОСМОТР ОБЪЕКТОВ
Приглашаем вас посетить текущие объекты и своими глазами увидеть ход и оценить качество работ.
ВСТРЕЧА С ИСПОЛНИТЕЛЯМИ
На первую встречу приезжает прораб и дизайнер которые и будут в дальнейшем работать с вами. Мы осуществим тщательный замер и подробно проконсультируем по всем вопросам.
КОМФОРТ И УДОБСТВО
Сами закупаем черновые материалы, контролируем доставку, подъем и вынос мусора. Поможем выбрать чистовые материалы и мебель
ЭКСКУРСИЯ ПО ОБЪЕКТАМ
ПОНРАВИЛИСЬ НАШИ ПРОЕКТЫ?
Оставьте заявку на бесплатный расчет сметы! Стоимость ремонта от 10 000 руб/м²
КАЧЕСТВО НАДЕЖНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ — РЕМОНТ ВМЕСТЕ С НАМИ ЭТО СЭКОНОМЛЕННОЕ ВРЕМЯ И РАДОСТЬ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ