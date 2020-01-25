Закажите качественный ремонт квартиры в Москве и МО

Выезд специалиста и расчет сметы на ремонт бесплатный

 

ЭТАПЫ РЕМОНТА

 

ПОРТФОЛИО

 

С НАМИ УДОБНО

РАБОЧАЯ ГРУППА

Связь с заказчиком, прорабом, дизайнером и мастерами держим по Whatsaap или Telegram. Все рабочие моменты обсуждаем в реальном режиме времени всей командой.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ

Еще до начала ремонта вы будете знать стоимость каждого этапа. А за счет слаженной работы команды скорость ремонта возрастает.

КОНТРОЛЬ И ОТЧЕНОСТЬ

Еженедельные фото и видео отчеты о проделанной работе на объекте. Посвятите свободное время себе и близким. Контроль хода ремонта осуществляет прораб и дизайнер.

ПРОСМОТР ОБЪЕКТОВ

Приглашаем вас посетить текущие объекты и своими глазами увидеть ход и оценить качество работ. 

ВСТРЕЧА С ИСПОЛНИТЕЛЯМИ

На первую встречу приезжает прораб и дизайнер которые и будут в дальнейшем работать с вами. Мы осуществим тщательный замер и подробно проконсультируем по всем вопросам.

КОМФОРТ И УДОБСТВО

Сами закупаем черновые материалы, контролируем доставку, подъем и вынос мусора. Поможем выбрать чистовые материалы и мебель

 

ЭКСКУРСИЯ ПО ОБЪЕКТАМ

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КАЧЕСТВО НАДЕЖНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ — РЕМОНТ ВМЕСТЕ С НАМИ ЭТО СЭКОНОМЛЕННОЕ ВРЕМЯ И РАДОСТЬ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ